Соперником Шлеменко на турнире M-1 Challenge 75 будет Пол Брэдли

Определился соперник Александра Шлеменко (54-9) на поединок, запланированный на 3 марта в рамках турнира M-1 Challenge 75. Оппонентом россиянина будет ветеран турниров UFC и Bellator, чемпион Ring of Combat американец Пол Брэдли (23-7).
«После сообщения о травме Рамазана Эмеева в M-1 Global была проведена работа по организации реванша Александра Шлеменко с экс-чемпионом Bellator Брэндоном Хэлси, однако американский спортсмен сообщил, что не сможет уложиться в категорию среднего веса с серьёзным превышением на несколько килограммов и бой 3 марта невозможен. После этого матчмейкеры M-1 Global провели переговоры с рядом сильнейших средневесов, свободных от контрактных обязательств с крупными промоушенами, и выбор был сделан в пользу наиболее достойного и заслуженного бойца», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.