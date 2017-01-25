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WBO назначила на 1 февраля промоутерские торги по бою Паркер — Фьюри

25 января 2017, среда. 21:14. Бокс/ММА
Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила на 1 февраля промоутерские торги по бою между чемпионом мира в супертяжёлом весе Джозефом Паркером и официальным претендентом Хьюи Фьюри. Конкурс промоутеров будет проходить в штаб-квартире WBO в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) в том случае, если командам боксёров не удастся договориться о бое. Минимальная ставка для участия в торгах — $ 1 млн, сообщает BoxingScene. По регламенту WBO, раскол гонорара будет производиться в пропорции 60:40 в пользу Паркера.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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