Лапин: если будет доказано, что Вавжик упореблял допинг, мы с ним попрощаемся

Известный российский тренерзаявил, что прекратит сотрудничество с польским боксёром, если будет доказано, что он употреблял допинг. Ранее сообщалось, что Вавжик не сможет выйти на ринг против чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлера из-за проваленного допинг-теста, который дал положительный результат на анаболический стероид станзолол.«Вавжик утверждает, что такого вещества в его организме быть не может даже случайно. По его словам, он берёт только проверенные суплименты. Плюс это вещество применяется на сухие мышцы, а у Вавжика-то не такие. Мы сегодня в польском антидопинговом агентстве хотим сдать пробы, потому что это вещество долго сидит в организме. Сейчас нужно всё выяснитьВскроем пробу «Б», хотя обычно она редко показывает другой результат. Но тут другое — все мои ребята знают отношение к допингу. И если кто-то будет пойман, то мы сразу прощаемся. Конечно, каждый говорит, что не употребляет допинг, но на Вавжика я бы подумал в последнюю очередь.Важно понять, употреблял (ли Вавжик допинг) или нет, даже случайно. Если да, то это конец нашим с ним отношениям. Расследование важно для меня, да и для остальных моих ребят. А этот бой с Уайлдером-то второстепенный», — цитирует Лапина «Р-Спорт».