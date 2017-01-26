Оскар де ла Хойя арестован в Пасадене за езду в нетрезвом состоянии

Генеральный директор Golden Boy Promotionsбыл арестован в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса, США) за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ Sport. 25 января в два часа ночи офицер полиции остановил автомобиль Land Rover, которым управлял де Ла Хойя. Поводом для остановки транспортного средства послужило превышение скорости. Состояние де ла Хойи вызвало у полицейских подозрение. После проведения ряда тестов на трезвость экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях был арестован.В прошлом де ла Хойя лечился от наркотической и алкогольной зависимости в реабилитационном центре.