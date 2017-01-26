Победитель боя Фланаган — Петров будет обязан сразиться с Вердехо

Победитель боя между чемпионом мира в лёгком весе по версии WBP Терри Фланаганом (32-0-0, 13 КО) и Петром Петровым (38-4-2, 19 КО) обязан будет провести следующий поединок против Роберта Вердехо (22-0-0, 15 КО), который сохраняет статус официального претендента, сообщает BoxingScene. Ранее стало известно, что Фланаган проведёт защиту своего титула 8 апреля в Манчестере в бою с россиянином. У Вердехо на 3 февраля запланирован бой с Оливером Флоресом (27-2-2, 17 КО).
«Фланаган попросил о свободной защите, и поскольку Вердехо тогда не был готов драться, его запрос был удовлетворён», — сказал президент WBO Франциско Валкарсел.