Фрамптон: я не боюсь Ломаченко, сразился бы с ним в 130 фунтах

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA Карл Фрамптон готов подняться в первый лёгкий вес ради боя с чемпионом WBO Василием Ломаченко.
28 января в Лас-Вегасе Фрамптону предстоит провести защиту своего титула в бою с Лео Санта Крусом.
«Бой с Ломаченко? Почему бы и нет? Я думаю, что когда вы проводите поединки, то они должны быть полезны в финансовом отношении. Я делал это и прежде, но люди критиковали меня за разговор о деньгах. Однако, когда у вас семья с двумя детьми, это важно.
Бой с Ломаченко был бы выгоден в финансовом плане, и если я смогу победить его, то это будет большой трофей… Я никого не боюсь», — приводит слова Фрамптона BoxingScene.