Промоутер Паркера обещает выиграть торги и провести бой с Фьюри в Новой Зеландии

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, обещает выиграть для своего боксёра промоутерские торги на бой с официальным претендентом Хьюи Фьюри. Ранее WBO назначила на 1 февраля торги с минимальной ставкой в $ 1 млн.
«Ставки очень высоки, и эта ситуация заставляет нервничать. Промоутеру необходимо определиться с тем, какую ставку он может сделать. Если предложишь слишком много, то быстро потеряешь деньги. А если поставишь мало — потеряешь контроль.
Мы хотим драться в Новой Зеландии, потому что желаем обеспечить преимущество домашней арены», — приводит слова Хиггинса BoxingScene.