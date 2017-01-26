Bellator опубликовал проморолик к бою Емельяненко — Митрион

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175 лет назад
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26 января 2017, четверг. 17:49.
Бокс/ММА
Организация
Bellator
опубликовала официальный проморолик к поединку
Фёдора Емельяненко
и
Мэтта Митриона
. Ролик получил название «Возвращение Фёдора».
Емельяненко и Митрион сразятся 18 февраля в рамках турнира Bellator 172. Это будет первый бой российского ветерана по контракту с Bellator.
Если видео не отображается, вы можете посмотреть его, перейдя по
следующей ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Bellator
Фёдор Емельяненко
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