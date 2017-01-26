Джошуа: фото в мечети не значит, что я сменил веру

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF британецобъяснил происхождение его фотографии в мечети.«Ты должен делать так, как подсказывает тебе твоя душа, а не другие люди. Один из моих лучших друзей — мусульманин. Мы были в Дубае, где исповедуют ислам. Мы зашли в мечеть, и я попросил помолиться за меня перед боем с Кличко. Он предложил мне присоединиться, а кто-то это сфотографировал. Мне понравилось, и я опубликовал фото», — приводит слова Джошуа BoxingScene со ссылкой на ITV News London.Кличко проведёт бой против украинца Владимира Кличко 29 апреля в Лондоне.