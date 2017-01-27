В допинг-пробах российских бойцов UFC Магомедова и Тухугова обнаружен остарин

В допинг-пробах российских бойцов UFC Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова обнаружено запрещённое вещество остарин.
«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Ранее Зубайра Тухугов был отстранён от турнира UFC Fight Night 102 в связи с обвинениями в употреблении допинга.
В сентябре 2016 года Магомедов получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил от Американского антидопингового агентства (USADA). Магомедов сдал положительный тест 7 сентября 2016 года во время внеплановой проверки.