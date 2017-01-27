Лапин: подумал о доверии к VADA после результатов допинг-пробы Вавжика

Тренер польского боксёра Анджея Вавжика Фёдор Лапин заявил, что по конструкции тела его боксёра видно, что он не употреблял запрещённое вещество станозолол. Накануне поединка против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера две допинг-пробы поляка показали положительный результат.
«Непонятно, откуда это у него появилось. Он даже добавки практически не употребляет, да и даже по конституции тела не видно, чтобы он что-то подобное брал. Для меня это удар, поскольку я выгоняю из своей группы боксёров, которые каким-либо образом связаны с запрещенными препаратами. Я как раз подумал о доверии к VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг. — Прим. «Чемпионата») после произошедшего, будем разбираться», — цитирует Лапина ТАСС.