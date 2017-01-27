Лапин: подумал о доверии к VADA после результатов допинг-пробы Вавжика

Тренер польского боксёразаявил, что по конструкции тела его боксёра видно, что он не употреблял запрещённое вещество станозолол. Накануне поединка против чемпиона WBCдве допинг-пробы поляка показали положительный результат.«Непонятно, откуда это у него появилось. Он даже добавки практически не употребляет, да и даже по конституции тела не видно, чтобы он что-то подобное брал. Для меня это удар, поскольку я выгоняю из своей группы боксёров, которые каким-либо образом связаны с запрещенными препаратами. Я как раз подумал о доверии к VADAпосле произошедшего, будем разбираться», — цитирует Лапина ТАСС.