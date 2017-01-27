Промоутер: Уайлдер не будет боксировать с Ортисом

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла заявил, что его подопечный не будет боксировать против кубинца Луиса Ортиса из-за допингового прошлого боксёра.
«Мы рассматриваем любых боксёров, кроме тех, кто имеет допинговое прошлое. Мы не будем драться с кем-либо, кто был замешан в подобных скандалах», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.
В 2014 году Ортис нокаутировал Латифа Кайоде, но после боя в организме кубинца было обнаружено запрещённое вещество.
Своей следующий поединок Уайлдер проведёт 25 февраля. Сейчас команда ищет боксёру соперника.