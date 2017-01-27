Орловский: бой против Нганну будет тяжёлым

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весеоценил своего будущего соперникаБой состоится 28 января в Денвере на турнире UFC On Fox 23.«Он выглядит большим и сильным, а кроме этого мне кажется, что он зазнался. Сейчас в UFC каждый тяжеловес опасен, если он находится в рейтинге топ-20, Франсис один из них. У меня нет сомнений, что бой будет тяжёлым. Но у меня хорошие тренеры и лагерь подготовки. Я смотрел бои Нганну, изучал его стиль», — рассказал Орловский в интервью MMAFighting.