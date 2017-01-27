Хьюи Фьюри рассказал о проблемах с кожей

«Я ходил к врачу, который не поверил, что я дрался в таком состоянии. В результате у меня нашли некое заражение крови, следы которого — это высыпания на коже. Была поражена иммунная система, из-за этого я постоянно чувствовал себя уставшим. Ранее при такой болезни людей заставляли лежать в кровати, а я продолжал боксировать. Иногда во время тренировок моя майка покрывалась не только потом, но и кровью. Это было очень больно. Язвы кровоточили при нагрузках. Иногда во время боёв у меня кровоточила спина. Лечение длилось долго. Оно завершилось два месяца назад», — приводит слова Фьюри Helensburgh Advertiser.