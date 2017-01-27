Bellator 171. Нджокуани перевесил Гилларда

В Малвейне, штат Канзас, состоялась церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам Bellator 171, главным событием которого будет поединок в промежуточной весовой категории между Мелвином Гиллардом и Чиди Нджокуани.
Гиллард показал вес 178,1 фунта (80,74 кг), Нджокуани — 179,7 (81,19 кг).
Bellator 171. Результаты взвешивания. Главный кард
Мелвин Гиллард (178,1) — Чиди Нджокуани (179,7)
Дэвид Рикельс (170,3) — Аарон Дерроу (169,8)
Эй Джей Макки (145,6) — Брэндон Филлипс (146,8)
Джессика Миддлтон (126) — Элис Яугер (125,7).