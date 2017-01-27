Полиция прекратила расследование дела о нападении на дочь Фёдора Емельяненко

Сотрудники уголовного розыска ОВД «Замоскворечье» и МУРа не нашли подтверждений нападения на, дочь известного российского бойца и президента Союза ММА России, сообщает «Лайф». Расследование дела фактически прекратилось.В октябре прошлого года дочь Емельяненко была госпитализирована с диагнозом «ушиб грудной клетки и брюшной полости» в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В полиции тогда сообщили, что на Марию напал неизвестный, который просто подошёл к девочке и ударил её.Данному инциденту предшествовал конфликт между Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, возникший из-за турнира ММА в Грозном с участием детей.«Изначальные данные о времени и месте нападения не подтвердились: на остановке, куда указывала Мария, никаких событий вообще не происходило. Также на камеры наблюдения не попал ни какой-либо подозреваемый, ни сама девушка. При попытке уточнить место и время нападения девушка постоянно путалась.По данным следствия, нападение было провокацией, чтобы правоохранители вышли на «чеченский след». Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: «Давайте разыграем сценку», другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что её втягивают в большую провокационную интригу.Сам Емельяненко и его жена не были в курсе о готовящейся провокации с участием дочери, однако после запутанных показаний девочки семья перестала сотрудничать с полицией», — приводит «Лайф» слова источника в спецслужбах.