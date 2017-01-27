Али Багутинов уволен из UFC

Компания UFC приняла решение не продлевать контракт с российским бойцом ММА Али Багутиновым. Срок действия имевшегося у россиянина контракта истёк, а новое соглашение компания предлагать ему не стала, сообщает MMAJunkie.
В UFC Багутинов перешёл в 2013 году и уже спустя год добился титульного поединка с Деметриусом Джонсоном, от которого потерпел поражение. После этого боя Багутинов провёл ещё три поединка, в двух из которых потерпел поражения. Последний свой бой в UFC россиянин проиграл японцу Кийоджи Хоригути.