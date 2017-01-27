UFC on FOX 23. Шевченко оказалась легче Пеньи, Нганноу превесил Орловского

В Денвере состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC on FOX 23, главным событием которого будет поединок между Валентиной Шевченко (13-2 MMA, 2-1 UFC) и Джулианой Пеньей (8-2 MMA, 4-0 UFC). На взвешивании обе спортсменки без проблем уложились в лимит категории легчайшего веса. Под Шевченко весы указали на отметку в 134,4 фунта (60,96 кг), тогда как её соперница «потянула» на 135 фунтов ровно (61,23 кг).
UFC on FOX 23. Результаты взвешивания.
Главный кард
Валентина Шевченко (134,4 фунта) — Джулиана Пенья (135)
Дональд Серроне (170,8) — Хорхе Масвидаль (171)
Андрей Орловский (246) — Фрэнсис Нганноу (253,6)
Алекс Касерес (145) — Джейсон Найт (145,6)
Предварительный кард
Сэм Элви (185,6) — Нэйт Марквардт (185,6)
Рафаэль Ассункао (135,4) — Элджмейн Стерлинг (135.8)
Ли Джинглианг (170,4) — Бобби Нэш (170,8)
Луис нрике да Силва (205,8) — Джордан Джонсон (205)
Алессио ди Чирико (185,6) — Эрик Спайсли (185,8)
Джереми Кимболл (204) — Маркос Рожериу дек Лима (209,6).