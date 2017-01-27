Тренер Чавеса: Хулио нокаутирует Альвареса

, дядя и тренер, выразил уверенность в том, что его племянник нокаутирует. Встреча этих боксёров состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в оговорённом контрактом весе в 164,5 фунта.«Хулио уже приступил к лёгким тренировкам. К формальной подготовке к бою он ещё не приступил, но начал работу над своими физическими кондициями. Очевидно, что поддержание веса на определённом уровне будет очень важным фактором, потому что они (команда Альвареса) хотят оштрафовать его на $ 1 млн за каждый фунт веса сверх лимита. Но я уверен, что он ничего им не заплатит.Хулио думает, что нокаутирует Альвареса, и я тоже так думаю. Он счастлив и возбуждён от того, что бой наконец состоится. Он всегда хотел сразиться с Альваресом, и теперь этот бой наконец случится. Посмотрим, кто из них лучше», — приводит слова Родольфо BoxingScene.