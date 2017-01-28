Поединок Селби с Барросом за титул IBF был отменён на взвешивании
28 января 2017, суббота. 10:57.
Бокс/ММА
Чемпион мира в полулёгком весе по версии IBF Ли Селби
не сможет провести обязательную защиту своего титула в бою с Джонатоном Виктором Барросом
, так как последний не получил допуск к поединку от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Встреча этих боксёров была запланирована на 28 января на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако 27 января на официальной церемонии взвешивания было объявлено, что NSAC отказала Барросу в выдаче лицензии. Причины отказа не объясняются, однако предполагается, что комиссию не устроили результаты анализов крови Барроса, сообщает BoxingScene.