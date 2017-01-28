Фроч: Уорд использовал много грязных приёмов, чтобы войти в P4P

Бывший чемпион мира во втором среднем весеподверг критике боксёрский стиль, владеющего поясами IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе. Британец отметил, что Уорд, входящий в число лучших боксёров рейтинга P4P, не гнушается использовать грязные приёмы.«Уорд продолжает побеждать, но делает это уродливо. Мне тяжело отдать Уорду должный кредит уважения, и не потому что он победил меня. Он победил меня честно. Но уклоняясь, он нагибает голову ниже талии, а это не по правилам. Он удерживает соперников, а это нелегально, часто использует свою голову, что тоже нелегально. Но ни одного балла с него не снимается рефери. Его не диквалифицируют. Я не могу классифицировать такой стиль ведения боя, как достойный боксёра из P4P», — приводит сова Фроча BoxingScene.