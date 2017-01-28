Bellator 171: Нджокуани победил Гилларда, другие результаты турнира

В Малвейне (штат Канзас) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 171. Главным событием вечера стал поединок между Мелвином Гиллардом и Чиди Нджокуани в промежуточном весе. Нджокуани победил Гилларда единогласным решением судей.
Bellator 171. Результаты
Чиди Нджокуани победил Мелвина Гилларда единогласным решением судей (30-24, 30-25, 30-26).
Дэвид Риклс победил Аарона Дэрроу техническим нокаутом в третьем раунде.
Джессика Миддлтон победила Алису Смит единогласным решением судей (29-27, 30-26, 30-26),
Эй Джей Макки победил Брэндона Филлипса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28).