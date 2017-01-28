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175 лет назад 2016
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Берчелт перевесил Варгаса накануне титульного боя

28 января 2017, суббота. 18:33. Бокс/ММА
В Индио, штат Калифорния, состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, главным поединком которого станет встреча между чемпионом по версии WBC во втором полулёгком весе Франсиско Варгасом (23-0-2, 17 КО) и Мигелем Берчелтом (30-1, 27 КО).

Вес Франсиско Варгаса составил 58,7 кг, Мигеля Берчелта — 58,8. Поединок начнётся рано утром (мск) 29 января.

Также взвешивание прошли участники одного из главных боёв андекарда — Такаши Миура и Мигель Роман. Оба боксёра показали вес 58,8 кг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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