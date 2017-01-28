Берчелт перевесил Варгаса накануне титульного боя

В Индио, штат Калифорния, состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, главным поединком которого станет встреча между чемпионом по версии WBC во втором полулёгком весе(23-0-2, 17 КО) и(30-1, 27 КО).Вес Франсиско Варгаса составил 58,7 кг, Мигеля Берчелта — 58,8. Поединок начнётся рано утром (мск) 29 января.Также взвешивание прошли участники одного из главных боёв андекарда — Такаши Миура и Мигель Роман. Оба боксёра показали вес 58,8 кг.