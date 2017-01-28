Ковалёв получил предупреждение от WBC за игнорирование программы ВАДА

Всемирный боксёрский совет (WBC) опубликовал список боксёров, которые на данный момент не поддержали антидопинговую акцию ВАДА и WBC. В случае отказа боксёров могут исключить из мирового рейтинга организации. Сразу двое российских боксёров попали в вышеупомянутый список —, сообщает BoxingScene.В списке значатся также Луис Ортис, Хулио Сезар Чавес-младший, Тимоти Брэдли, Эррол Спенс, Мигель Берчелт и другие боксёры из рейтинга WBC разных весовых категорий.Отметим, что на данный момент Ковалёв занимает второе место в рейтинге WBC в полутяжёлом весе, Трояновский — 12-й номер в суперлёгком веса.У боксёров ещё есть время записаться в программу до второй недели февраля. Возможно, некоторые представители списка уже подали заявки, но организация не успела их обработать.