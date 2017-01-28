Фроч: лучшие годы Головкина позади

Бывший чемпион мира во втором среднем весесказал, что чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBOнаходится на спаде своей спортивной карьеры.«Он стал старше. Ему 35. Я помню, каким был сам в 35. Это были последние годы моей карьеры. Я завершил перед тем, как мне стало 37. Лучшие годы Головкина позади. Келл Брук показал это количеством своих ударов», — приводит слова Фроча BoxingScene.Свой следующий поединок Головкин проведёт против американца Дэниела Джекобса 18 марта в Нью-Йорке.