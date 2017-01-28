Х. Фьюри: мы почти договорились с Паркером

Британский боксёррассказал, что переговоры с чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе новозеландцемблизки к завершению.«Бой с Паркером очень близок. Всё выглядит так, что мы объявим о поединке в ближайшие несколько дней. У меня хорошее положение в WBO, поэтому Джозеф — это моя цель. Паркер хороший боксёр, но учитывая мой опыт, я готов к боям на таком уровне. Я рано пришёл в профессиональный бокс. Я спарринговал с профессионалами с 15 лет. У меня есть опыт борьбы с лучшими боксёрами», — приводит слова Фьюри Sky Sports.