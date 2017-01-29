Джошуа: ставлю на Фрэмптона в поединке против Санта Круса

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весесчитает, что чемпион WBAсможет победить мексиканца. Их реванш состоится в ночь с 28 на 29 января в Лас-Вегасе.«Эти ребята феноменальны.Они более одарены технически. Кроме того, им постоянно приходится гонять вес. В этом бою я ставлю на Фрэмптона, потому что считаю, что человек может повторить то, что сделал однажды. Санта Крус считает, что ему немного не хватило для победы в первом бою. На это будет интересно посмотреть», — приводит слова Джошуа Sky Sports.Напомним, это второй бой Санта Круса и Фрэмптона за последнее время. Летом 2016 года Фрэмптон победил мексиканца решением большинства судей.