Берчелт нокаутировал Варгаса и стал новым чемпионом WBC

Мексиканский боксёрнокаутировал чемпиона WBC во втором полулёгком весе(23-1-2, 17 КО) и отобрал у него титул.Первые раунды боя проходили в конкурентной борьбе, а ближе к середине поединка преимущество Берчелта начало увеличиваться. В 11-м раунде Берчелт нанёс своему сопернику несколько сокрушительных ударов, после чего рефери был вынужден остановить бой.Ранее другой мексиканский боксёр Орландо Салидо неоднократно выступал за проведение реванша против Варгаса, однако теперь его планы могут измениться. Первый бой между Салидо и Варгасом завершился вничью.