Мейвезер-мл. о бое с Макгрегором: нужно дать фанатам то, чего они так хотят

12-кратный чемпион мира по боксуй заявил, что его бой с чемпионом UFCдействительно может состояться.«Я верю, что бой состоится. Конор сильный спортсмен. Он доказал это годами выступлений в UFC. Но все знают, что в переговорах я выступаю доминирующей стороной. Это связано с моей карьерой, рекордами, которые я установил. Надеюсь, мы сможем организовать бой. Его все хотят увидеть. Я верю, что фанаты хотят этот бой. Это развлечение. Он очень любит болтать, как и я. Нужно дать фанатам то, чего они так хотят», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.