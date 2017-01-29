В. Шевченко: реванш с Нуньес закончится другим результатом

Боец MMAподелилась мыслями о возможном реванше спосле победы надна UFC on FOX 23. Шевченко победила рычагом локтя во втором раунде.«Я уже жду реванш с Нуньес. Я знаю, что этот будет другой бой с другим результатом. Аманда победила меня не потому, что была сильнее. Просто я позволила ей победить. Каждый поединок делает меня сильнее. Я приложу все усилия, чтобы забрать пояс», — приводит слова Шевченко Sherdog.Напомним, Аманда Нуньес победила Валентину Шевченко единогласным решением судей на UFC 196 в марте 2016 года.