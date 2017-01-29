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В. Шевченко: реванш с Нуньес закончится другим результатом

29 января 2017, воскресенье. 14:35. Бокс/ММА
Боец MMA Валентина Шевченко поделилась мыслями о возможном реванше с Амандой Нуньес после победы над Джулианной Пеньей на UFC on FOX 23. Шевченко победила рычагом локтя во втором раунде.

«Я уже жду реванш с Нуньес. Я знаю, что этот будет другой бой с другим результатом. Аманда победила меня не потому, что была сильнее. Просто я позволила ей победить. Каждый поединок делает меня сильнее. Я приложу все усилия, чтобы забрать пояс», — приводит слова Шевченко Sherdog.

Напомним, Аманда Нуньес победила Валентину Шевченко единогласным решением судей на UFC 196 в марте 2016 года.
Источник: sherdog.com Сообщить об ошибке
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