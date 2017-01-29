Уайт: без UFC бой Макгрегор — Мейвезер будет эпическим провалом

Руководитель UFCуверен, что продвижение поединка междубез UFC станет провалом. Ранее Макгрегор заявил, что его следующий бой точно будет проходить по правилам бокса, а не MMA.«Когда вы организуете трансляцию pay-per-view и люди платят пять баксов, чтобы послушать, что ты скажешь, ты должен сказать что-то безумное. Я никогда не выказывал Макгрегору ничего, кроме уважения, но если он хочет пойти этой дорогой без нас, то это будет эпическим провалом», — приводит слова Уайта MMA Fighting.