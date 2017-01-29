Макгрегор: Дэна Уайт мне не босс

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что организация не сможет запретить ему сразиться с Флойдом Мейвезером-младшим в боксёрском поединке.
«Мне никто не босс. Я знаю, Флойду нравится говорить, что Дэна Уайт мой босс и принимает за меня решения. Чёрт возьми, нет. Никто за меня не решает. Если они позволяют людям принимать участие в турнирах по джиу-джитсу, то не могут запретить мне провести бой в боксе. Конечно, глаже пойдёт, если мы поработаем вместе, но каждый должен знать своё место и каждый его знает», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.