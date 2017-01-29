Макгрегор: мы с Нэйтом Диасом встретимся снова и всё решим

Чемпион UFC в лёгком весеуверен, что они спроведут третий бой. В первых двух бойцы обменялись победами.«Я доберусь до Нэйта. Не поймите меня неверно — мы с ним снова встретимся и 100-процентно всё решим. Мы покончим с этим, и я воображаю, что это будет за чемпионский титул в лёгком весе.Если его команда умна, она отговорит его от этого. Они скажут: „Ты заработал денег. У тебя лицо съехало влево. Твоя речь неразборчива. Расслабься, наслаждайся деньгами“. Но они не самые умные люди, и я уверен, что мы с Нэйтом встретимся снова», — цитирует Макгрегора MMA Junkie.