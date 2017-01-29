Фрэмптон: мы могли бы сразиться с Санта Крусом пять-шесть раз

Бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBAнадеется провести третий бой су себя на родине в«Надеюсь, он человек слова, и мы проведём третий бой в Белфасте. Мне дважды пришлось приезжать в Штаты. Мы могли бы сделать это четыре, пять, шесть раз. Надеюсь, мы сделаем это снова.Я глубоко разочарован, но давайте устроим трилогию. Пусть наши имена будут связаны навеки, и, надеюсь, я смогу победить со счётом 2-1», — приводит слова Фрэмптона Boxing Scene.