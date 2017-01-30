Соуза: буду крайне расстроен, если Андерсон Силва получит титульный бой

Боец смешанного стиляне хочет, чтобы его другполучил титульный бой в среднем весе раньше него. Нынешнему чемпиону Майклу Биспингу бой с Соузой неинтересен, но он готов сразиться с Силвой.«Друзьями мы останемся, но я точно буду расстроен, ведь я — следующий в очереди. Я не лицемер и не скажу: „Оу, классно“. Это совсем не классно. Я буду крайне расстроен, но благослови его бог.Бог любит Андерсона, ведь он много чего делает и почти всё получается. Даже когда он делает что-то неправильно, это оказывается правильным. Я хочу быть другом парня, которого так любит бог», — цитирует Соузу MMA Fighting.