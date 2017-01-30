Мейвезер-старший: Бронер не слишком хорош, но я могу ему помочь

Известный американский тренерне слишком высоко оценил нынешнюю подготовку экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях, однако отметил, что мог бы помочь ему в качестве наставника. На 18 февраля у Бронера запланирован поединок с«Я даже не знаю, с кем этот сукин сын дрался. Кто этот чёртов Бронер? Одну вещь я знаю наверняка, он не может драться чертовски хорошо… Я создал больше чемпионов, чем кто-либо, в этом долбаном Лас-Вегасе. Я создал 15 чемпионов. И я могу помочь Бронеру», — приводит слова Мейвезера-старшего BoxingScene.