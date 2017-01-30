Пайзула Магомедов сразится с Брюсом Сото на турнире M-1 Challenge 74

Российский боец ММА Пайзула Магомедов (3-0), представляющий клуб Fighting Eagle, проведёт свой следующий бой против бразильца Брюса Сото (9-3), который является победителем турниров Jungle Fights. Встреча этих бойцов состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74.
«Брюс Сото выступал на самых крупных бразильских турнирах – Shooto Brazil, War of Champions и Jungle Fights, где снискал себе славу жёсткого и бескомпромиссного бойца, который умеет закатить зрелищные упорные поединки и порадовать зрителей..
Пайзула Магомедов является чемпионом России и Европы по рукопашному бою, победителем Кубка России по рукопашному бою, чемпионом ПФО по смешанным боевым единоборствам. Все три его профессиональных поединка прошли очень стремительно – самый продолжительный продлился 3 минуты и 15 секунд. Два соперника отправились в нокаут, а ещё один попался на удушающий приём.
По всем предматчевым раскладам этот бой не затеряется в россыпи ярких противостояний грядущего турнира и подарит зрителям очень интригующее зрелище», — отмечается в пресс-релизе организаторов боя.