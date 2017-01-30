М. Гарсия: готов сразиться с Ломаченко в лёгком весе

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBCготов сразиться с чемпионом WBO в полулёгкой категории, если тот поднимется в весе.«Мы слышим о Ломаченко ото всех журналистов и фанатов, но я должен услышать что-то от Top Rank или его менеджера. Я бы точно принял этот вызов, если бы он поднялся в 135 фунтов.Он всё ещё выступает в 130 фунтах, а я в 135. Если он решит подняться и они дадут мне шанс — мы согласимся. Но это зависит от него, а не от меня. Я спускаться в весе не буду», — цитирует Гарсию Boxing Scene.