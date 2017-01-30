Деонтей Уайлдер проведёт бой с Джеральдом Вашингтоном 25 февраля

Американский проспект(18-0-1, 12 КО) станет следующим соперником чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC(37-0, 36 КО). Поединок состоится 25 февраля в Алабаме, США.Вашингтон заменит Анджея Вавжика, которого сняли с боя с Уайлдером из-за положительного допинг-теста.«Я был разочарован, когда Вавжик сдал положительный тест и не смог драться. Я не хотел расстраивать своих фанатов в Бирмингеме. Рад, что Джеральд Вашингтон принял вызов и позволил нам сохранить шоу. Он высокий и хорошо бьёт джебом — тот тест, который мне нужен после операции на бицепсе», — цитирует Уайлдера Boxing News 24.