Конор Макгрегор не будет сниматься в «Игре престолов»

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор опроверг слухи о том, что он снимется в седьмом сезоне сериала «Игра престолов». По словам ирландца, глав UFC Дэна Уайт предлагал ему эту роль после одного из боёв, но он сразу от неё отказался.
«Я весь избит, меня били коленом 25 минут, и Уайт предлагает мне роль в „Игре престолов“. Я смотрю на него и отвечаю: „Слушай, приходит ко мне с тем, что я хочу услышать. Я занимаюсь боями, а не шоу-бизнесом. И это был единственный раз, когда я слышал про “Игру престолов». А через месяц везде стали об этом говорить. Я ни разу не говорил ни с кем из «Игры престолов», а тут бах — и я в ней снимаюсь! Не верьте тому, что слышите", — цитирует Макгрегора TV Guide.