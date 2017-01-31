Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор ударил по телефону фаната, который пытался его сфотографировать.
Это произошло в Дублине, когда Джеймс Форан заметил Макгрегора, слушавшего радио в машине, и решил снять его на камеру телефона. Макгрегору съёмка не понравилась, и он потянулся к поклоннику, но тот успел отпрянуть. После этого боец поднял стекло автомобиля.
Фанат выложил видеозапись эпизода на YouTube, подписав её «Встретил Макгрегора, и он полез на меня, ха-ха-ха».
Видео с эпизодом вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.