Мандайн: к моменту боя Грин будет на 10 кг тяжелее меня

Австралийский экс-чемпион мираожидает, что его соотечественникбудет иметь существенное преимущество в весе, когда они встретятся в матче-реванше, запланированном на 3 февраля в Аделаиде (Австралия).«Это большой вызов для меня. К моменту боя Грин будет на 10 кг тяжелее меня, и сейчас он лучше как боец, чем был в первом нашем бою. Он улучшился. У него всегда была мощь, но с возрастом он стал более терпеливым. Он не спешит, как делал это 10 лет назад. Он больше думает над тем, что делает», — приводит слова Мандайна Figthnews.Первая встреча этих боксёров состоялась в 2006 году и завершилась победой Мандайна по очкам.