Уайлдер: Вашингтон — высокий боксёр с неплохим джебом, бой с ним — хороший тест

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBCпрокомментировал смену соперника на бой, запланированный на 25 февраля в Алабаме. В этом бою оппонентом Уайлдера будет(18-0-1, 12 КО), сменивший Анджея Вавжика, которого сняли с поединка из-за положительного допинг-теста.«Я был разочарован, когда узнал, что Вавжик провалил допинг-тест и не будет доступен в качестве соперника. Я не хотел разочаровывать своих преданных соперников в Бирмингеме, которые поддерживали меня. Я рад, что Джеральд Вашингтон согласился на бой и позволил нам дать болельщикам шоу. Он высокий супертяжеловес с хорошим джебом. Это будет своего рода тестом, учитывая моё возвращение на ринг после разрыва бицепса и операции на правой руке. Я с нетерпением жду возможности устроить хорошее зрелище для своих болельщиков», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.