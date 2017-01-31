Промоутер Паркера: победа над Фьюри выведет Джозефа на других чемпионов

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, отметил ценность предстоящего боя новозеландца с обязательным претендентом из Великобритании Хьюи Фьюри.
«Если Джозеф победит Хьюи Фьюри, его ценность в Великобритании вырастет до небес. Это выведет нас на объединительный бой с победителем поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Если Джозеф встретится с Джошуа, то этот бой может собрать стадион «Уэмбли». Мы говорим о 100 000 зрителей и миллионных доходах. Это может случиться уже в июне», — приводит слова Хиггинса Fairfax Media.