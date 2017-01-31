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WBC: Гэри Расселл-младший проведёт бой с Оскаром Эскандоном 18 февраля

31 января 2017, вторник. 15:59. Бокс/ММА
Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о том, что американец Гэри Расселл-младший (27-1, 16 KO) проведёт защиту своего титула чемпиона мира в полулёгком весе 18 февраля в Цинциннати (штат Огайо, США). Соперником Расселла в этом бою будет временный чемпион мира WBC Оскар Эскандон (25-2, 17 КО).

Следует отметить, что ESPN уже объявила о трансляции трёх поединков из Цинциннати, запланированных на эту дату: это бои Эдриана Бронера с Адрианом Гранадосом, Давида Аванесяна с Ламонтом Питерсоном и Маркуса Брауна с Томасом Уильямсом-младшим.
Источник: Официальный сайт WBC Сообщить об ошибке
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