WBC: Гэри Расселл-младший проведёт бой с Оскаром Эскандоном 18 февраля

Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил о том, что американец Гэри Расселл-младший (27-1, 16 KO) проведёт защиту своего титула чемпиона мира в полулёгком весе 18 февраля в Цинциннати (штат Огайо, США). Соперником Расселла в этом бою будет временный чемпион мира WBC Оскар Эскандон (25-2, 17 КО).
Следует отметить, что ESPN уже объявила о трансляции трёх поединков из Цинциннати, запланированных на эту дату: это бои Эдриана Бронера с Адрианом Гранадосом, Давида Аванесяна с Ламонтом Питерсоном и Маркуса Брауна с Томасом Уильямсом-младшим.