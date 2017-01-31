Роуч: сначала Котто отправит Киркленда в нокдаун, а нокаутирует в конце боя

Известный тренеррассказал о тактике своего подопечногона поединок против. Бой состоится 25 февраля во Фриско, штат Техас.«Мы будем противостоять сильному панчеру. Нельзя попасться на ударе, также не стоит затягивать бой надолго. Против Киркленда нельзя стоять и ждать. Он может легко нокаутировать. Мы уважаем мощь, которая есть в его перчатках. Котто следует отправить Киркленда в нокдаун во время первых раундов, а дальше аккуратно работать по корпусу, после чего нокаутировать в конце боя», — приводит слова Роуча BoxingScene.