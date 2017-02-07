Экс-тренер Альвареса: Макгрегор мог бы нокаутировать Мейвезера

Бывший тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альваресасчитает, чтомог бы нокаутироватьв боксёрском поединке.«Думаю, он мог бы нокаутировать Мейвезера. Он гораздо больше него. Боксёры обычно сбрасывают по 10 фунтов перед боем, а натуральный вес Макгрегора около 173 фунтов. Он гораздо больше.Думаю, он мог бы нокаутировать Мейвезера в первых трёх-четырёх раундах. После этого преимущество точно было бы у Мейвезера», — приводит слова Генри Daily Star.