Артём Пашпорин сразится с Джорджио Петросяном в Москве

18 февраля в Москве, на арене ДС «Динамо» в Крылатском, состоится турнир по кикбоксингу W5 Grand Prix Kitek, в главном поединке которого действующий чемпион мира по версии W5 российский профессиональный боец по тайскому боксу и кикбоксингувыйдет на ринг против легенды профессионального кикбоксинга итальянцаВ андеркарте встретятся Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов из Chadins’ School и Станислав Казанцев, представляющий московский «Клуб единоборств №1». Каждый из этих бойцов мог бы и сам по себе стать хедлайнером турнира.Напомним, что 8 октября в рамках грандиозного шоу W5 «Легенды в Праге» Влад Туйнов завоевал пояс чемпиона Европы W5 в категории до 71 кг, победив турка Эркана Варола. А уже 21 октября на московском турнире W5 Станислав Казанцев в жёстком и зрелищном поединке одержал убедительную победу над знаменитым представителем Нидерландов Уорреном Стевелмансом.Украшением турнира памяти Юрия Ступенькова станет женский поединок с участием Натальи Дьячковой по прозвищу Карельская Рысь, многократной призёрки и чемпионки мира среди любителей, которая в октябре 2016 года также провела бой на ринге W5 в Москве, уверенно одолев Монику Кучинич из Словении.