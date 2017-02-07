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175 лет назад 2016
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Боковой судья боя Грин — Мандайн разочарован тем, как отсудил поединок

7 февраля 2017, вторник. 16:03. Бокс/ММА
Американский судья Хуберт Минн признался, что, возможно, выставленные им балы в поединке между Энтони Мандайном и Дэнни Грином и были немного завышенными в пользу последнего. Встреча этих боксёров состоялась 3 февраля в Австралии и завершилась победой Грина решением большинства судей со счётом 96:94, 94:94 и 98:80. Счёт 98:80, выставленный Минном, вызвал недоумение у болельщиков.

«Я разочарован собой. Я был удивлён собственной системой учёта показателей. Быть может, я должен был посчитать последние два раунда проходившими в более равной борьбе. Мой телефон буквально разрывался после боя. Я получал СМС от людей, которых я даже не знаю, с вопросами о том, не проплачен ли я. Но у меня есть моё собственное решение, и я до сих пор считаю, что Грин победил», — цитирует Минна Fightnews.
Источник: Fightnews Сообщить об ошибке
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