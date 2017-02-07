Минспорта представит результаты проверки детских боёв в Чечне в ближайшее время

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что министерство спорта РФ в скором времени опубликует результаты проверки по факту проведения детских боёв в Чеченской республике.«Минспорта занимался этой проверкой, в ближайшее время будут результаты», — приводит слова Кузнецовой «Интерфакс».Напомним, 4 октября глава Чеченской республикиопубликовал в своём «Инстаграме» видео, где его девятилетний сын Зелимхан участвует в турнире по смешанным единоборства Grand Prix Akhmat-2016 в Грозном. В Минспорте РФ начали проверку относительно законности проведения детских боёв в Чечне.